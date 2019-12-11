Курс євро впав до нового мінімуму за 4 роки

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 10 копійок до 26,14 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 грудня встановлено на такому рівні: 2614,0927 гривень за 100 євро (-9,9603 грн).

При цьому курс євро на 11 грудня складає 2624,053 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився до мінімуму в цьому році. Попередній мінімум був зафіксований 10 грудня 2019 року - 2623,5026 гривень за 100 євро. А дешевше євро був 15 січня 2016 року - 2608,9577 гривень за 100 євро.

bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 26,28 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,89 (26,00 - 10 грудня), продажу - 26,28 (26,35 - 10 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 5 копійок до 26,14 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,11 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,60 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 грудня встановлено на такому рівні: 2360,3546 гривень за 100 доларів (-8,5657 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 10 грудня - 2368,8511 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.