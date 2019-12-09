Курс евро упал до минимума с января 2016 года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 9 копеек до 26,23 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 декабря установлен на таком уровне: 2623,5026 гривен за 100 евро (-8,5255 грн).

При этом курс евро на 9 декабря составляет 2632,0281 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился до минимума в этом году. Предыдущий минимум был зафиксирован 9 декабря 2019 года - 2632,0281 за 100 евро. А дешевле евро был 15 января 2016 года - 2608,9577 гривен за 100 евро.

bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 9 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 26,38 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,01 (26,10 - 6 декабря), продажи - 26,38 (26,45 - 6 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 3 копейки до 26,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,24 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2368,851 гривен за 100 долларов (-3,6279 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 9 декабря - 2372,4789 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.