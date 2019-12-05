НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 3 копейки до 26,48 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 декабря установлен на таком уровне: 2648,9182 гривен за 100 евро (-2,7963 грн).

При этом курс евро на 5 декабря составляет 2651,7145 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,57 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,22 (26,28 - 4 декабря), продажи - 26,57 (26,58 - 4 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 5 копеек до 26,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,44 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,87 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2387,7034 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 5 декабря - 2393,0282 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.