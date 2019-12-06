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Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

Новини » Фінанси     06.12.2019 - 18:10
Курс євро впав до мінімуму за чотири роки
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала ще на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 16 копійок до 26,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 грудня встановлено на такому рівні: 2648,9182 гривень за 100 євро (-16,8901 грн).

При цьому курс євро на 6 грудня становить 2648,9182 гривень за 100 євро.

Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився до мінімуму в цьому році. Попередній мінімум був зафіксований 2 грудня 2019 року - 2632,6354 за 100 євро. А дешевше євро був 15 січня 2016 року - 2608,9577 гривень за 100 євро.

Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 26,45 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,10 (26,22 - 5 грудня), продажу - 26,45 (26,57 - 5 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 24 копійки до 26,23 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,21 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,72 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 2372,4789 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 6 грудня - 2387,7034 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

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