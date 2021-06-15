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Курс евро упал до минимума с августа 2020 года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,61 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 июня установлен на таком уровне: 32,6166 гривен за евро (-0,0887 грн). При этом курс евро на 15 июня составляет 32,7053 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс упал до минимума с августа прошлого года. Ниже курс был только 30 августа 2020 года - 32,4279 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 32,78 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 32,76 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июня установлен на таком уровне: 26,9258 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 15 июня составляет: 26,9957 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 11 месяцев. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

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