Курс євро впав до мінімуму з серпня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,61 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму з серпня минулого року. Нижче курс був тільки 30 серпня 2020 року - 32,4279 гривень за євро.

Офіційний курс євро на 16 червня встановлено на такому рівні: 32,6166 гривень за євро (-0,0887 грн). При цьому курс євро на 15 червня становить 32,7053 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 14 копійок до 32,78 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 32,76 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 червня встановлено на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.