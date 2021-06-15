RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс євро впав до мінімуму з серпня 2020 року

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,61 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 червня встановлено на такому рівні: 32,6166 гривень за євро (-0,0887 грн). При цьому курс євро на 15 червня становить 32,7053 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму з серпня минулого року. Нижче курс був тільки 30 серпня 2020 року - 32,4279 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 14 копійок до 32,78 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 32,76 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 червня встановлено на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України курс НБУКурс гривніКурс євро