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Курс евро падает третий день подряд и закрепился ниже 33 гривен

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Киев, Пятница 11 июня 2021 18:40
Курс евро падает третий день подряд и закрепился ниже 33 гривен Фото: курс евро ускорил падение (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 14 июня 2021 года на отметке 32,79 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 июня установлен на таком уровне: 32,7905 гривен за евро (- 0,1985 гривен). При этом курс евро на 11 июня составлял 32,989 гривен за евро.

Курс евро падает третий день подряд и закрепился ниже 33 гривен

Таким образом, курс евро откатился на минимальные значения за два месяца.

Курс евро падает третий день подряд и закрепился ниже 33 гривен

Межбанк

Сегодня межбанковский валютный рынок открылся курсом евро по 33,01 гривны, но в течение дня ускорил падение. В итоге на закрытии межбанка он составлял уже 32,79 гривен. Сегодняшняя ситуация была так же характерна и для американского доллара, который потерял шесть копеек.

Курс доллара

НБУ на 14 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар. Второй раз за неделю американская валюта упала до минимальных за 11 месяцев отметок.

Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (- 0,0664грн). При этом курс доллара на 11 июня составлял: 27,1068 гривен за 1 доллар.

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