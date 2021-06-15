Курс доллара упал до минимума почти за год

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 16 июня установлен на таком уровне: 26,9258 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 15 июня составляет: 26,9957 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 11 месяцев. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)