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Курс доллара упал до минимума почти за год

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Вторник 15 июня 2021 16:25
Курс доллара упал до минимума почти за год Фото: курс доллара упал до минимума с начала июля 2020 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июня установлен на таком уровне: 26,9258 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 15 июня составляет: 26,9957 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума почти за год

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 11 месяцев. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Курс доллара упал до минимума почти за год

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,65 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен

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