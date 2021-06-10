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Курс доллара перешел к росту на межбанке

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Четверг 10 июня 2021 17:26
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: курс доллара на межбанке вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,03 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 33,0159 - 33,0375 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3773 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, 9 июня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,0800 - 27,1000 грн/доллар, евро 33,0728 - 33,0972 грн/евро, российский рубль 0,3755 - 0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на таком уровне: 27,1068 гривен за 1 доллар (+0,0162 грн). При этом курс доллара на 10 июня составляет: 27,0906 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после достижения накануне минимума за 11 месяцев.

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