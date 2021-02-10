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Курс евро растет второй день подряд

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 17:49
Курс евро растет второй день подряд Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,66 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 февраля установлен на таком уровне: 33,6655 гривен за евро (+0,2249 грн). При этом курс евро на 10 февраля составляет 33,4406 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 33,82 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,79 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 27,7665 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,6426 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

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