ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 17:31
Курс доллара ускорил рост на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 10 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 33,82 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8950 грн/доллар, евро 33,7951 - 33,8226 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, 9 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7000 - 27,7200 грн/доллар, евро 33,4948 - 33,5190 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 27,7665 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,6426 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы