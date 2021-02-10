Курс доллара вырос после падения до пятимесячного минимума
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 27,7665 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,6426 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,65 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.