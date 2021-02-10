Курс євро росте другий день підряд

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,66 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 11 лютого встановлено на такому рівні: 33,6655 гривень за євро (+0,2249 грн). При цьому курс євро на 10 лютого становить 33,4406 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 31 копійку до 33,82 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,79 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 27,7665 гривень за 1 долар (+0,1239 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить: 27,6426 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.