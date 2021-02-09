Курс евро перешел к росту: НБУ установил курс на 10 февраля
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,44 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 10 февраля установлен на таком уровне: 33,4406 гривен за евро (+0,1802 грн). При этом курс евро на 9 февраля составляет 33,2604 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 33,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,49 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля установлен на таком уровне: 27,6426 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн). При этом курс доллара на 9 февраля составляет: 27,6651 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снижается восьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,60 гривен.