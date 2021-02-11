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Курс евро растет третий день подряд

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 17:55
Курс евро растет третий день подряд Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,81 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 февраля установлен на таком уровне: 33,8111 гривен за евро (+0,1456 грн). При этом курс евро на 11 февраля составляет 33,6655 гривен за евро.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 33,71 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,68 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (+0,0719 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,7665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

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