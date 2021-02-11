Курс євро зростає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,81 гривень за євро. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 12 лютого встановлено на такому рівні: 33,8111 гривень за євро (+0,1456 грн). При цьому курс євро на 11 лютого становить 33,6655 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 33,71 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,68 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (+0,0719 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить: 27,7665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.