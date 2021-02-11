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Курс доллара растет второй день подряд после пятимесячного минимума

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 16:28
Курс доллара растет второй день подряд после пятимесячного минимума Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (+0,0719 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,7665 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет второй день подряд после пятимесячного минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Курс доллара растет второй день подряд после пятимесячного минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился с на 3 копейки до 33,79 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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