ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс евро падает второй день подряд

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 17:25
Курс евро падает второй день подряд Фото: курс евро упал на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,65 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 апреля установлен на таком уровне: 33,6512 гривен за евро (-0,0202 грн). При этом курс евро на 26 апреля составляет 33,6714 гривен за евро.

Курс евро падает второй день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс снижается второй день подряд после того, как он вырос до максимума с начала марта.

Курс евро падает второй день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,58 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,55 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,85 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,8558 гривен за 1 доллар (-0,0456 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет: 27,9014 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс евро курс НБУ Курс гривны
NEWS
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"