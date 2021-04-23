Курс евро упал после резкого роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,67 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, курс снизился после того, как накануне он вырос до максимума с начала марта.

Официальный курс евро на 26 апреля установлен на таком уровне: 33,6714 гривен за евро (-0,1389 грн). При этом курс евро на 23 апреля составляет 33,8103 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,70 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,68 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 27,9014 гривен за 1 доллар (-0,1628 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет: 28,0642 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся до максимума с начала февраля.