Курс євро падає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,65 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, курс знижується другий день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку березня.

Офіційний курс євро на 27 квітня встановлено на такому рівні: 33,6512 гривень за євро (-0,0202 грн). При цьому курс євро на 26 квітня становить 33,6714 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 33,58 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,55 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,85 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,8558 гривень за 1 долар (-0,0456 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,9014 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.