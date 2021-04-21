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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 17:10
Курс доллара ускорил рост на межбанке Фото: курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 21 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке до 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,73 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 33,7088 - 33,7360 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, 20 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0050 - 28,020 грн/доллар, евро 33,7250 - 33,7450 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 28,0576 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет: 28,0096 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 3 февраля - 28,0589 гривен за доллар.

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