Доллар дешевеет: НБУ снизил официальный курс на 27 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,85 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,8558 гривен за 1 доллар (-0,0456 грн). При этом курс доллара на 26 апреля составляет: 27,9014 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

Скриншот (bank.gov.ua)