Курс евро падает третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,55 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 28 апреля установлен на таком уровне: 33,5577 гривен за евро (-0,0935 грн). При этом курс евро на 27 апреля составляет 33,6512 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс снижается третий день подряд после того, как он вырос до максимума с начала марта.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,53 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,50 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,7715 гривен за 1 доллар (-0,0843 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет: 27,8558 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.