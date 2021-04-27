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Курс євро падає третій день поспіль

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 17:31
Курс євро падає третій день поспіль Фото: курс євро впав на 10 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,55 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 квітня встановлено на такому рівні: 33,5577 гривень за євро (-0,0935 грн). При цьому курс євро на 27 квітня становить 33,6512 гривень за євро.

Курс євро падає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс знижується третій день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку березня.

Курс євро падає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 33,53 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,50 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,7715 гривень за 1 долар (-0,0843 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,8558 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.

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