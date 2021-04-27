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Доллар падает: НБУ снизил официальный курс на 28 апреля

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 16:56
Доллар падает: НБУ снизил официальный курс на 28 апреля Фото: курс доллара продолжил падение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,7715 гривен за 1 доллар (-0,0843 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет: 27,8558 гривен за 1 доллар.

Доллар падает: НБУ снизил официальный курс на 28 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

Доллар падает: НБУ снизил официальный курс на 28 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,51 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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