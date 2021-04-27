Доллар падает: НБУ снизил официальный курс на 28 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,7715 гривен за 1 доллар (-0,0843 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет: 27,8558 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

Скриншот (bank.gov.ua)