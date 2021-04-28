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Курс евро падает четвертый день подряд

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,52 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 апреля установлен на таком уровне: 33,526 гривен за евро (-0,0317 грн). При этом курс евро на 28 апреля составляет 33,5577 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до максимума с начала марта.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,52 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,78 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,7867 гривен за 1 доллар (+0,0152 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет: 27,7715 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение трех дней подряд.

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