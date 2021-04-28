Курс євро падає четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,52 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку березня.

Офіційний курс євро на 29 квітня встановлено на такому рівні: 33,526 гривень за євро (-0,0317 грн). При цьому курс євро на 28 квітня становить 33,5577 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,52 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,7867 гривень за 1 долар (+0,0152 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить: 27,7715 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.