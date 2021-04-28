Курс евро падает четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,52 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 апреля установлен на таком уровне: 33,526 гривен за евро (-0,0317 грн). При этом курс евро на 28 апреля составляет 33,5577 гривен за евро. Скриншот bank.gov.ua Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до максимума с начала марта. Скриншот bank.gov.ua