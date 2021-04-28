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Курс евро падает четвертый день подряд

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 17:25
Курс евро падает четвертый день подряд Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,52 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 апреля установлен на таком уровне: 33,526 гривен за евро (-0,0317 грн). При этом курс евро на 28 апреля составляет 33,5577 гривен за евро.

Курс евро падает четвертый день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до максимума с начала марта.

Курс евро падает четвертый день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,52 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,78 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,7867 гривен за 1 доллар (+0,0152 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет: 27,7715 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение трех дней подряд.

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