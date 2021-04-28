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Курс євро падає четвертий день поспіль

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 17:25
Курс євро падає четвертий день поспіль Фото: курс євро впав на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,52 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 квітня встановлено на такому рівні: 33,526 гривень за євро (-0,0317 грн). При цьому курс євро на 28 квітня становить 33,5577 гривень за євро.

Курс євро падає четвертий день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку березня.

Курс євро падає четвертий день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,52 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,7867 гривень за 1 долар (+0,0152 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить: 27,7715 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.

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