Курс євро падає четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,52 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 квітня встановлено на такому рівні: 33,526 гривень за євро (-0,0317 грн). При цьому курс євро на 28 квітня становить 33,5577 гривень за євро. Скріншот bank.gov.ua Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку березня. Скріншот bank.gov.ua