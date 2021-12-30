Курс евро к гривне за 2021 год упал на 11%

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря - 4 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 30,92 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 31 декабря - 4 января 2022 года установлен на таком уровне: 30,9226 гривен за евро (+0,1466 грн). При этом курс евро на 30 декабря составляет 30,776 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение 2021 года упал на 11,0% (с 34,7396 гривен за евро на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 32,30 гривен.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, официальный курс евро к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение 2020 года вырос на 31,5% (с 26,422 гривен до 34,7396 за евро на 31 декабря 2019 года).

Отметим, в период с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2021 года.

Официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.