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Как будут работать банки: график НБУ на праздники и на 2022 год

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 10:09
Как будут работать банки: график НБУ на праздники и на 2022 год Фото: НБУ определил график работы банков в 2022 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2021 года. Также утвержден график работы в течение 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, в период завершения отчетного года и начала следующего:

  • 30 декабря 2021 года СЭП работает до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и другие системы НБУ работают в обычном режиме;
  • 31 декабря 2021 года до 13.00 через СЭП могут проводиться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органы Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13.00;
  • 1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2022 года;
  • 1-3 января 2022 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период проводятся датой банковского дня 4 января 2022 года. В этот период Депозитарий НБУ не работает, а банки самостоятельно принимают решения относительно проведения валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме;
  • 4-6 января 2022 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме;
  • в период с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленный/рассчитанная НБУ 30 декабря 2021 года;
  • 7-9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП проводятся датой банковского дня 10 января 2022 года;
  • 1-3 и 7-9 января 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Как будут работать банки: график НБУ на праздники и на 2022 год

- в связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года:

дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:

  • понедельника 7 марта- на субботу 12 марта;
  • понедельника 27 июня - на субботу 2 июля;

межбанковские переводы через СЭП проводятся:

  • 12 марта 2022 года - датой банковского дня 12 марта 2022 года;
  • 2 июля 2022 года - датой банковского дня 2 июля 2022 года;
  • 5-8 марта 2022 года - датой банковского дня 9 марта 2022 года;
  • 25-28 июня 2022 года - датой банковского дня 29 июня 2022 года;

- 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, с августа 2020 года СЭП работает в режиме 23/7. Это означает, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю. Поэтому банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров перенес два рабочих дня в 2022 году: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

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