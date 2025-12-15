Офіційний курс євро знову побив рекорд

Курс євро НБУ на 16 грудня встановив на рекордному рівні 49,65 гривень, що на 19 копійок вище за значення 15 грудня і попереднє рекордне значення (49,51 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 грудня становить 49,6549 гривень за 1 євро (+0,19 грн). bank.gov.ua Офіційний курс долара на 16 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2451 гривень за 1 долар (+0,05 грн). bank.gov.ua На міжбанку курс в результаті торгів 15 грудня курс купівлі євро становить 49,48 гривень, а курс продажу - 49,51 гривень, при цьому курс купівлі долара перебуває на рівні 42,06 гривень, а курс продажу - 42,10 гривень. udinform.com На готівковому ринку середній курс продажу долара 15 грудня порівняно зі значенням 12 грудня не змінився і становить 42,48 гривні, при цьому курс продажу євро збільшився на 6 копійок - до 49,92 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,94 і 49,28 гривень відповідно.