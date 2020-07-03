Курс доллара замедлил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Интервенции НБУ привели к некоторой стабилизации на рынке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 48 копеек до 30,67 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2100 - 27,2400 грн/доллар, евро 30,5459 - 30,5796 грн/евро, российский рубль 0,3856 - 0,3862 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2100 27,2400 EUR/UAH 30,5459 30,5796 RUB/UAH 0,3856 0,3862

Отметим, 2 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,6878 - 30,7216 грн/евро, российский рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,18 гривен за доллар. Курс на 41 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, вечером глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

Аналитики допускают, что отставка Смолия может привести к росту курса доллара до 28 гривен.

Как отметил, Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, НБУ продавал валюту 2 июля для стабилизации курса.

При этом НБУ раскроет объем интервенций за неделю сегодня после 16:00.

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Автор: Александр Белоус