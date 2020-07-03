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Курс долара уповільнив зростання на міжбанку

Новини » Економіка     03.07.2020 - 10:39
Курс долара уповільнив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інтервенції НБУ привели до деякої стабілізації на ринку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс купівлі до 27,21 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2100 - 27,2400 грн/долар, євро 30,5459 - 30,5796 грн/євро, російський рубль 0,3856 - 0,3862 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,2100

27,2400

EUR/UAH

30,5459

30,5796

RUB/UAH

0,3856

0,3862

Курс долара уповільнив зростання на міжбанку

нагадаємо, 2 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6878 - 30,7216 грн/євро, російський рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль. Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар. Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, курс долара різко пішов вгору після того, ввечері глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за систематичного політичного тиску.

Аналітики допускають, що відставка Смолія може призвести до зростання курсу долара до 28 гривень.

Як зазначив Вадим Иосуб, старший аналітик Альпарі, НБУ продавав валюту 2 липня для стабілізації курсу.

При цьому НБУ розкриє обсяг інтервенцій за тиждень сьогодні після 16:00.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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