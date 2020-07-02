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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новости » Экономика     02.07.2020 - 17:23
Курс доллара ускорил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

После заявления Смолия об отставке доллар подорожал на 35 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 37 копеек до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 53 копейки до 30,72 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,6878 - 30,7216 грн/евро, российский рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,2200

27,2500

EUR/UAH

30,6878

30,7216

RUB/UAH

0,3871

0,3878

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Отметим, торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,1825 - 30,1996 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 2 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 43 копейки до 27,22 гривен за доллар. Курс евро вырос на 52 копейки до 30,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,88 (26,59 - 1 июля), продажи - 27,22 (26,79 - 1 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,92 (29,62 - 1 июля), продажи - 30,55 (30,03 - 1 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 1 июля), продажи 3,86 (3,85 - 1 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,18 гривен за доллар.

Курс на 41 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июля установлен на таком уровне: 27,1801 гривен за 1 доллар (+0,4101 грн). При этом курс доллара на 2 июля составляет 26,7700 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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