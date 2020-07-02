Курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с конца апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заявление об отставке Смолия привело к резкому росту курса

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,18 гривен за доллар. Курс на 41 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июля установлен на таком уровне: 27,1801 гривен за 1 доллар (+0,4101 грн). При этом курс доллара на 2 июля составляет 26,7700 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с 29 апреля, когда он составлял 27,0485 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля - 27,2022 гривен за доллар.

Причиной для резкого роста курса стало заявление об отставке главы НБУ Якова Смолия из-за политического давления.

Аналитики допускают, что отставка Смолия может привести к росту курса доллара до 28 гривен.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 32 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 48 копеек до 30,67 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 июля справочный курс на уровне 27,16 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 июля (26,75 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 2 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 43 копейки до 27,22 гривен за доллар. Курс евро вырос на 52 копейки до 30,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,88 (26,59 - 1 июля), продажи - 27,22 (26,79 - 1 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,92 (29,62 - 1 июля), продажи - 30,55 (30,03 - 1 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 1 июля), продажи 3,86 (3,85 - 1 июля) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус