Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 14 февраля 2020 года вырос на 2 копейки до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,57 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4600 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,5562 - 26,5779 грн/евро, российский рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4600 24,4800 EUR/UAH 26,5562 26,5779 RUB/UAH 0,3849 0,3854

Напомним, 13 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,5296 - 26,5513 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 14 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 26,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,31 (24,39 - 13 февраля), продажи - 24,53 (24,59 - 13 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,45 - 13 февраля), продажи - 26,71 (26,80 - 13 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 13 февраля), продажи 3,88 (3,90 - 13 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 24,447 гривен за 1 доллар (-0,0325 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет 24,4795 гривен за 1 доллар.