Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал до уровня 24,45 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 13 февраля 2020 года снизился на 6 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс в покупке до 24,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 26,55 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,5296 - 26,5513 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4600 EUR/UAH 26,5296 26,5513 RUB/UAH 0,3850 0,3855

Напомним, 12 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,7148 - 26,7347 грн/евро, российский рубль 0,3884 - 0,3889 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,38 - 12 февраля), продажи - 24,59 (24,58 - 12 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,45 (26,50 - 12 февраля), продажи - 26,80 (26,87 - 12 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,53 - 12 февраля), продажи 3,90 (3,87 - 12 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 24,4795 гривен за 1 доллар (-0,0171 грн). При этом курс доллара на 13 февраля составляет 24,4966 гривен за 1 доллар.