Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 14 лютого 2020 року виріс на 2 копійки до 24,48 гривень за долар, курс купівлі до 24,46 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 26,57 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4600 - 24,4800 грн/долар, євро 26,5562 - 26,5779 грн/євро, російський рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4600 24,4800 EUR/UAH 26,5562 26,5779 RUB/UAH 0,3849 0,3854

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,5296 - 26,5513 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 14 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 26,71 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,31 (24,39 - 13 лютого), продажу - 24,53 (24,59 - 13 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,45 - 13 лютого), продажу - 26,71 (26,80 - 13 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,56 - 13 лютого), продажу 3,88 (3,90 - 13 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 24,447 гривень за 1 долар (-0,0325 грн). При цьому курс долара на 14 лютого становить 24,4795 гривень за 1 долар.