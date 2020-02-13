Курс доллара немного вырос

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 1 копейку

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,38 - 12 февраля), продажи - 24,59 (24,58 - 12 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,45 (26,50 - 12 февраля), продажи - 26,80 (26,87 - 12 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,53 - 12 февраля), продажи 3,90 (3,87 - 12 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-24,55 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 13 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 5 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,74 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 12 февраля (24,48 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-12 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.