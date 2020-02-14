ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара перешел к снижению

Новости » Финансы     14.02.2020 - 13:30
Курс доллара перешел к снижению
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел  на 6 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 26,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,31 (24,39 - 13 февраля), продажи - 24,53 (24,59 - 13 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,45 - 13 февраля), продажи - 26,71 (26,80 - 13 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 13 февраля), продажи 3,88 (3,90 - 13 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-24,55 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара перешел к снижению

Межбанк

Напомним, 14 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже снизился на 1 копейку до 24,45 гривен за доллар, курс в покупке до 24,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,49 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 13 февраля (24,48 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.

Отметим, улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию. В планах НБУ - отмена покупке валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). Однако, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.

НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь