Курс доллара вырос на межбанке

Доллар подорожал на 23 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 18 октября 2019 года вырос на 23 копейки до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 29 копеек до 27,99 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0900 - 25,1300 грн/доллар, евро 27,9527 - 27,9948 грн/евро, российский рубль 0,3918 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0900 25,1300 EUR/UAH 27,9527 27,9948 RUB/UAH 0,3918 0,3825

Напомним, 17 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8600 - 24,9000 грн/доллар, евро 27,6592 - 27,7012 грн/евро, российский рубль 0,3886 - 0,3894 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,03 гривен за доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 2503,5071 гривен за 100 долларов (+30,1219 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 18 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 25,11 гривен за доллар, курс евро вырос на 34 копейки до 27,92 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,80 (24,64 - 17 октября), продажи - 25,11 (24,91 - 17 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,40 (27,11 - 17 октября), продажи - 27,92 (27,58 - 17 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,50 - 17 октября), продажи 3,92 (3,88 - 17 октября) грн за 10 рублей.