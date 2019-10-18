НБУ на 18 октября снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 октября установлен на таком уровне: 2473,3852 гривен за 100 долларов (-10,1392 гривен).

При этом курс доллара на 17 октября составляет 2483,5244 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,72 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 октября (24,82).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,91 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 27,58 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,64 (24,70 - 16 октября), продажи - 24,91 (24,99 - 16 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,09 - 16 октября), продажи - 27,58 (27,57 - 16 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,50 - 16 октября), продажи 3,88 (3,88 - 16 октября) грн за 10 рублей.