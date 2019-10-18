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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    18.10.2019 - 17:15
Курс долара виріс на міжбанку

Долар подорожчав на 23 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 18 жовтня 2019 року виріс на 23 копійки до 25,13 гривень за долар, курс купівлі до 25,09 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 29 копійок до 27,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1300 грн/долар, євро 27,9527 - 27,9948 грн/євро, російський рубль 0,3918 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0900

25,1300

EUR/UAH

27,9527

27,9948

RUB/UAH

0,3918

0,3825

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,6592 - 27,7012 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3894 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,03 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 2503,5071 гривень за 100 доларів (+30,1219 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 18 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 25,11 гривень за долар, курс євро виріс на 34 копійки до 27,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,80 (24,64 - 17 жовтня), продажу - 25,11 (24,91 - 17 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,40 (27,11 - 17 жовтня), продажу - 27,92 (27,58 - 17 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,50 - 17 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 17 жовтня) грн за 10 рублів.

НБУ підвищив офіційний курс долара вище 25 гривень Курс долара виріс до 25 гривень
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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