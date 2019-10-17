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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    17.10.2019 - 17:32
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 22 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 17 октября 2019 года вырос на 22 копейки до 24,90 гривен за доллар, курс в покупке до 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 27,70 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8600 - 24,9000 грн/доллар, евро 27,6592 - 27,7012 грн/евро, российский рубль 0,3886 - 0,3894 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8600

24,9000

EUR/UAH

27,6592

27,7012

RUB/UAH

0,3886

0,3894

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 16 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,3377 - 27,3794 грн/евро, российский рубль 0,3847 - 0,3858 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 октября установлен на таком уровне: 2473,3852 гривен за 100 долларов (-10,1392 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,91 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 27,58 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,64 (24,70 - 16 октября), продажи - 24,91 (24,99 - 16 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,09 - 16 октября), продажи - 27,58 (27,57 - 16 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,50 - 16 октября), продажи 3,88 (3,88 - 16 октября) грн за 10 рублей.

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара перешел к снижению
Темы: Курс доллара
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