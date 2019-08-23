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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    23.08.2019 - 17:10
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 23 августа 2019 года вырос на 6 копеек до 25,12 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 27,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0900 - 25,1200 грн/доллар, евро 27,7721 - 27,8003 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0900

25,1200

EUR/UAH

27,7721

27,8003

RUB/UAH

0,3811

0,3820

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 22 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0300 - 25,0650 грн/доллар, евро 27,7732 - 27,8071 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,06 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 2506,289 гривен за 100 долларов (+2,0193 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 28,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,96 (25,01 - 22 августа), продажи - 25,21 (25,26 - 22 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,56 (27,63 - 22 августа), продажи - 28,03 (28,08 - 22 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,49 - 22 августа), продажи 3,88 (3,87 - 22 августа) грн за 10 рублей.

Курс доллара 23 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 25 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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