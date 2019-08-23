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НБУ на 23 августа снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы    23.08.2019 - 07:45
НБУ на 23 августа снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,04 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 августа установлен на таком уровне: 2504,2697 гривен за 100 долларов (-16,173 гривен).

При этом курс доллара на 22 августа составляет 2520,4427 гривен за 100 долларов.

НБУ на 23 августа снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 22 августа межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс в покупке до 25,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,86 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем 21 августа (25,22).

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0300 - 25,0650 грн/доллар, евро 27,7732 - 27,8071 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 22 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,26 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,08 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,01 (25,11 - 21 августа), продажи - 25,26 (25,35 - 21 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,63 (27,75 - 21 августа), продажи - 28,08 (28,20 - 21 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 21 августа), продажи 3,88 (3,87 - 21 августа) грн за 10 рублей.

Курс доллара снизился на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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