Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 23 серпня 2019 року виріс на 6 копійок до 25,12 гривень за долар, курс купівлі до 25,09 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 27,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1200 грн/долар, євро 27,7721 - 27,8003 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0900 25,1200 EUR/UAH 27,7721 27,8003 RUB/UAH 0,3811 0,3820

Нагадаємо, 22 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0300 - 25,0650 грн/долар, євро 27,7732 - 27,8071 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,06 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 2506,289 гривень за 100 доларів (+2,0193 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 23 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,21 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 28,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,96 (25,01 - 22 серпня), продажу - 25,21 (25,26 - 22 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,63 - 22 серпня), продажу - 28,03 (28,08 - 22 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,49 - 22 серпня), продажу 3,88 (3,87 - 22 серпня) грн за 10 рублів.