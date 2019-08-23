Курс доллара 23 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар находится около уровня 25 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 28,03 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,96 (25,01 - 22 августа), продажи - 25,21 (25,26 - 22 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,56 (27,63 - 22 августа), продажи - 28,03 (28,08 - 22 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,49 - 22 августа), продажи 3,88 (3,87 - 22 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,80-25,40 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс в покупке до 25,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,86 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с 22 августа (25,05). Таким образом, официальный курс на 27 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, в отчете Совета по финансовой стабильности отмечается, что вступление в силу нового валютного законодательства не повлекло нестабильности на валютном рынке Украины. В частности, стабильность на рынке сохранялась в т.ч. числе благодаря предложению валюты со стороны экспортеров и поступлению переводов от трудовых мигрантов. Дополнительным фактором предложения валюты в 2019 году стал рост инвестиций нерезидентов в ОВГЗ.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что оптимальным курсом гривны к доллару является рыночный курс. При этом Национальный банк Украины не собирается возвращаться к политике фиксированного курса.