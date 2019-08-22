Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 августа 2019 года снизился на 9 копеек до 25,06 гривен за доллар, курс в покупке до 25,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 27,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0300 - 25,0650 грн/доллар, евро 27,7732 - 27,8071 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0300 25,0650 EUR/UAH 27,7732 27,8071 RUB/UAH 0,3811 0,3820

Напомним, 21 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1200 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,8806 - 27,9114 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,04 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 августа установлен на таком уровне: 2504,2697 гривен за 100 долларов (-16,173 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 22 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,26 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,08 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,01 (25,11 - 21 августа), продажи - 25,26 (25,35 - 21 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,63 (27,75 - 21 августа), продажи - 28,08 (28,20 - 21 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 21 августа), продажи 3,88 (3,87 - 21 августа) грн за 10 рублей.